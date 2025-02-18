ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана
Команда закрыла все финансовые вопросы
18 февраля стало известно, что на ровенский «Верес» был наложен трансферный бан из-за невыполнения финансовых обязательств.
Уже под вечер в клубе сообщили, что вопрос решен, и команда избежала санкций.
«Народный клуб «Верес» выполнил все финансовые обязательства и избежал трансферного бана.
Сейчас клуб не имеет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов», – говорится в заявлении клуба.
Ранее президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал, какие именно платежи не выполнил ривненский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зимой «Барселона» хотела взять игрока в аренду
Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси