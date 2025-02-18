Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:10
516
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана

Команда закрыла все финансовые вопросы

18 февраля 2025, 20:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:10
516
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана
ФК Верес. Стадион Авангард

18 февраля стало известно, что на ровенский «Верес» был наложен трансферный бан из-за невыполнения финансовых обязательств.

Уже под вечер в клубе сообщили, что вопрос решен, и команда избежала санкций.

«Народный клуб «Верес» выполнил все финансовые обязательства и избежал трансферного бана.

Сейчас клуб не имеет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов», – говорится в заявлении клуба.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал, какие именно платежи не выполнил ривненский клуб.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи УПЛ будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO
Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата
Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Надеин трансферный бан
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рэшфорд планирует летом вернуться к переговорам с испанским клубом
Футбол | 18 февраля 2025, 21:03 0
Рэшфорд планирует летом вернуться к переговорам с испанским клубом
Рэшфорд планирует летом вернуться к переговорам с испанским клубом

Зимой «Барселона» хотела взять игрока в аренду

«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Футбол | 17 февраля 2025, 21:18 0
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика

Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси

Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Футбол | 17.02.2025, 22:04
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Теннис | 18.02.2025, 19:05
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Футбол | 17.02.2025, 23:46
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 5
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем