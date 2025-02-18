ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана

18 февраля стало известно, что на ровенский «Верес» был наложен трансферный бан из-за невыполнения финансовых обязательств.

Уже под вечер в клубе сообщили, что вопрос решен, и команда избежала санкций.

«Народный клуб «Верес» выполнил все финансовые обязательства и избежал трансферного бана.

Сейчас клуб не имеет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов», – говорится в заявлении клуба.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал, какие именно платежи не выполнил ривненский клуб.