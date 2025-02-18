«Платежи арбитрам». В клубе УПЛ отреагировали на трансферный бан
«Верес» надеется быстро решить этот вопрос
Президент ривненского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал ситуацию с наложенным на клуб трансферным баном:
«Планируем за сегодня решить этот вопрос. Там несколько просроченных платежей: штрафы КДК за действия болельщиков (за высказывания в сторону арбитра), за матч «Верес» – «Карпаты», но действия не наших болельщиков, а львовян, но мы как организаторы мероприятия. Еще есть взносы за иностранцев, также платежи арбитрам и VAR. Собираем деньги, чтобы закрыть эти вопросы».
Сейчас решением КДК УАФ трансферный бан наложен на 14 украинских футбольных клубов.
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