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  4. «Платежи арбитрам». В клубе УПЛ отреагировали на трансферный бан
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 11:28 |
546
0

«Платежи арбитрам». В клубе УПЛ отреагировали на трансферный бан

«Верес» надеется быстро решить этот вопрос

18 февраля 2025, 11:28 |
546
0
«Платежи арбитрам». В клубе УПЛ отреагировали на трансферный бан
НК Верес. Иван Надеин

Президент ривненского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал ситуацию с наложенным на клуб трансферным баном:

«Планируем за сегодня решить этот вопрос. Там несколько просроченных платежей: штрафы КДК за действия болельщиков (за высказывания в сторону арбитра), за матч «Верес» – «Карпаты», но действия не наших болельщиков, а львовян, но мы как организаторы мероприятия. Еще есть взносы за иностранцев, также платежи арбитрам и VAR. Собираем деньги, чтобы закрыть эти вопросы».

Сейчас решением КДК УАФ трансферный бан наложен на 14 украинских футбольных клубов.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферный бан
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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