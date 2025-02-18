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Англия
18 февраля 2025, 19:45 |
1041
1

Лидер Челси может покинуть клуб летом на правах свободного агента

У Коула Палмера есть интересный пункт в контракте

18 февраля 2025, 19:45 |
1041
1
Лидер Челси может покинуть клуб летом на правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

22-летний английский полузащитник «Челси» Коул Палмер может покинуть клуб летом на правах свободного агента.

Об этом информирует издание TeamTalk.

Причиной этого может стать непопадание «пенсионеров» в Лигу чемпионов.

По информации источника, в контракте Палмера есть пункт, который позволяет его автоматическое расторжение, если клуб не квалифицируется в главный европейский турнир.

Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 25 матчей и забил 14 голов.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик до сих пор ждет результатов допинг-пробы после того, как попал в скандал.

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чемпионат Англии по футболу Челси Коул Палмер расторжение контракта трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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Комментарии 1
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Burevestnik
тому він в останніх 4 чи 5 матчах голів не забивав, асистів нема.
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