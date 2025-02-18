Лидер Челси может покинуть клуб летом на правах свободного агента

22-летний английский полузащитник «Челси» Коул Палмер может покинуть клуб летом на правах свободного агента.

Об этом информирует издание TeamTalk.

Причиной этого может стать непопадание «пенсионеров» в Лигу чемпионов.

По информации источника, в контракте Палмера есть пункт, который позволяет его автоматическое расторжение, если клуб не квалифицируется в главный европейский турнир.

Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 25 матчей и забил 14 голов.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик до сих пор ждет результатов допинг-пробы после того, как попал в скандал.