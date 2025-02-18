Лидер Челси может покинуть клуб летом на правах свободного агента
У Коула Палмера есть интересный пункт в контракте
22-летний английский полузащитник «Челси» Коул Палмер может покинуть клуб летом на правах свободного агента.
Об этом информирует издание TeamTalk.
Причиной этого может стать непопадание «пенсионеров» в Лигу чемпионов.
По информации источника, в контракте Палмера есть пункт, который позволяет его автоматическое расторжение, если клуб не квалифицируется в главный европейский турнир.
Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 25 матчей и забил 14 голов.
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