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  4. Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Англия
07 февраля 2025, 23:44 |
2193
11

Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?

Известный журналист Бен Джейкобс высказался о ситуации относительно украинца

07 февраля 2025, 23:44 |
2193
11
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Бен Джейкобс высказался о ситуации относительно украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Михаил Мудрик остается в составе «Челси», несмотря на то, что отбывает временную дисквалификацию после положительного теста на мельдоний.

Проба «Б», взятая одновременно с пробой «А», сейчас тестируется на мельдоний и некоторые другие вещества.

Ни одна из сторон не обязана разглашать результат, когда его обнародуют (или если даже он уже известен) из-за конфиденциальности процесса.

В случае необходимости, Мудрик имеет право все обнародовать до того, как ему предъявят любое потенциальное наказание. Он отрицает сознательное употребление каких-либо запрещенных веществ, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они принимают, намеренно или непреднамеренно.

Как правило, в таких случаях дают дисквалификацию на четыре года, если проба В будет положительная.

Отрицательная проба В может привести к отмене временного отстранения без наказания, но Футбольная ассоциация Англии может принять решение об отстранении Мудрика на основании только положительной пробы А, вероятно, на меньший период времени», – отметил журналист.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Дмитрий Олейник Источник: Бен Джейкобс
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Комментарии 11
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saltim
Вакцину от ковида блин быстрее сделали чем проводят анализ мочи Миши Мудрика. Сверхсекретная сложнейшая операция.
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+7
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Harun Bakircioğlu
Бред
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+2
Fitness.sports
Да все равно, с Бельгией уже не помощник
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0
ДонЛуган
Пошел прогрев ! Настраивайтесь на худшее ! Щас все "ыксперды" выскажутся , потом скажут что проба Б оказалась просроченная , и показательно сожгут Мыхайла на костре , дабы другие думали что берут в рот или другие телесные отверстия ! 
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-4
Serhii P.
Мудрик  - придурок. Раз немає голови, нехай працює підсобником
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-4
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