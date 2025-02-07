Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?

Известный британский журналист Бен Джейкобс высказался о ситуации относительно украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Михаил Мудрик остается в составе «Челси», несмотря на то, что отбывает временную дисквалификацию после положительного теста на мельдоний.

Проба «Б», взятая одновременно с пробой «А», сейчас тестируется на мельдоний и некоторые другие вещества.

Ни одна из сторон не обязана разглашать результат, когда его обнародуют (или если даже он уже известен) из-за конфиденциальности процесса.

В случае необходимости, Мудрик имеет право все обнародовать до того, как ему предъявят любое потенциальное наказание. Он отрицает сознательное употребление каких-либо запрещенных веществ, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они принимают, намеренно или непреднамеренно.

Как правило, в таких случаях дают дисквалификацию на четыре года, если проба В будет положительная.

Отрицательная проба В может привести к отмене временного отстранения без наказания, но Футбольная ассоциация Англии может принять решение об отстранении Мудрика на основании только положительной пробы А, вероятно, на меньший период времени», – отметил журналист.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.