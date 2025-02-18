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  4. Украсть мечту у Барселоны. Реал нацелился на звездного полузащитника
Испания
18 февраля 2025, 20:06 |
1146
1

Украсть мечту у Барселоны. Реал нацелился на звездного полузащитника

Йозуа Киммих может перебраться в Мадрид

18 февраля 2025, 20:06 |
1146
1
Украсть мечту у Барселоны. Реал нацелился на звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих привлекает внимание «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, мадридский гранд уже контактировал с окружением 30-летнего футболиста, о котором мечтают в Каталонии. Преимуществом «сливочных» над «сине-гранатовыми» является возможность платить Йозуа более высокую зарплату.

Действующее соглашение Йозуа с немецким клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу.

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Йозуа Киммих Реал Мадрид Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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pol-55
Джамал перепідписав контракт і Кімміх перепідпише,зарплату в 20 лім не знизять і на тому добре.
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