Украсть мечту у Барселоны. Реал нацелился на звездного полузащитника

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих привлекает внимание «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, мадридский гранд уже контактировал с окружением 30-летнего футболиста, о котором мечтают в Каталонии. Преимуществом «сливочных» над «сине-гранатовыми» является возможность платить Йозуа более высокую зарплату.

Действующее соглашение Йозуа с немецким клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу.