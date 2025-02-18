Два топ-вечера. Анонс Лиги чемпионов: будут определены участники 1/8 финала

В еврокубках продолжается стадия плей-офф на выбывание. 18 и 19 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла). На стадии 1/16 финала играют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

18 февраля португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным сыграет против Монако, имея гандикап в один мяч после выездной победы (1:0).

19 февраля наиболее интересным будет поединок, в котором мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным будет принимать Манчестер Сити. В первой игре галактикос получили перевес в один гол (3:2).

8 клубов, которые выиграют противостояния, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответные матчи, 18–19 февраля 2025

🔹 18 февраля

19:45. Милан – Фейеноорд (первый матч – 0:1)

22:00. Аталанта – Брюгге (первый матч – 1:2)

22:00. Бавария – Селтик (первый матч – 2:1)

22:00. Бенфика – Монако (первый матч – 1:0)

🔹 19 февраля

19:45. Боруссия Дортмунд – Спортинг (первый матч – 3:0)

22:00. ПСВ Эйндховен – Ювентус (первый матч – 1:2)

22:00. ПСЖ – Брест (первый матч – 3:0)

22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити (первый матч – 3:2)

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