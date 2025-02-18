Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Сине-желтые завершили выступления в еврокубках, а Ференцварош зажигает
В разгаре противостояния 1/16 финала трех еврокубковых турниров, и пришло время посмотреть на таблицу коэффициентов УЕФА.
Украине грозит потеря позиций в рейтинге, поскольку ни один из клубов не сумел пробиться в плей-офф. Венгрия приближается к Украине и может подвинуть сине-желтых с 23-го на 24-е место.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы венгерский Ференцварош под руководством знаменитого Робби Кина дома переиграл Викторию Пльзень из Чехии (1:0).
Этот результат принес 0.500 балла в таблицу коэффициентов, и Венгрия (24-е место) отстает от Украины всего на 0.400 балла.
Теперь Ференцварошу достаточно ничьей в ответном матче с Викторией, чтобы поднять Венгрию выше Украины. Тогда Венгрия получит 1 игровой бал плюс 1 бонусный балл за выход в 1/8 финала Лиги Европы, что добавит 0.500 балла в таблицу.
Также представляет опасность Румыния (25-е место), которая отстает на 1.900 балла. ФКСБ из Бухареста на выезде переиграл ПАОК из Греции (2:1). Румыния не может опередить Украину на текущей неделе, но в случае успеха ФКСБ в следующем раунде ситуация может измениться в худшую сторону.
Словения также сокращает отставание, особенно в рейтинге следующего сезона 2026, к старту которого Украина находится аж на 26-й позиции. В первых матчах 1/16 финала Лиги конференций словенские клубы набрали 0.250 балла: Целе сыграл вничью с АПОЭЛ из Кипра (2:2), Олимпия из Любляны проиграла боснийскому Борацу (0:1). Чтобы обойти Украину в следующем сезоне, словенцам нужно взять еще 1.257 балла.
Ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 февраля, а поединки Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 20 февраля.
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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