ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 37-й секунде матча

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Встречу принимает Сан Сиро в Милане.

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Общий счет в матче – 1:1.

На 37-й секунде матча нападающий хозяев поля Сантьяго Хименес забил гол в ворота своей бывшей команды. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 39-й секунде матча