Лига чемпионов18 февраля 2025, 19:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
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ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 37-й секунде матча
Сантьяго Хименес вывел свою команду вперед
18 февраля 2025, 19:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
1599
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Встречу принимает Сан Сиро в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Общий счет в матче – 1:1.
На 37-й секунде матча нападающий хозяев поля Сантьяго Хименес забил гол в ворота своей бывшей команды. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 39-й секунде матча
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Комментарии 1
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ось це міланці включилися, з таким настроєм у них все получиться
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