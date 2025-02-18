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  4. ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 37-й секунде матча
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 19:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
1599
1

ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 37-й секунде матча

Сантьяго Хименес вывел свою команду вперед

18 февраля 2025, 19:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
1599
1
ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 37-й секунде матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Встречу принимает Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Общий счет в матче – 1:1.

На 37-й секунде матча нападающий хозяев поля Сантьяго Хименес забил гол в ворота своей бывшей команды. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Сумасшествие. Милан вышел вперед на 39-й секунде матча

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Сантьяго Хименес Милан Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Милан - Фейеноорд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Prokop_Andriy
ось це міланці включилися, з таким настроєм у них все получиться
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