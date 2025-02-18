Украина. Премьер лига18 февраля 2025, 20:20 |
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Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию
Самуель Нонго вибув до кінця сезону
18 февраля 2025, 20:20 |
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20-летний камерунский полузащитник «Вереса» Самуэль Нонго был прооперирован в Ровно.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Игрок перенес операцию после повреждения крестообразных связок.
Для Нонго сезон уже завершился, и ему предстоит длительное восстановление.
Камерунец присоединился к «Вересу» осенью прошлого года. В первой части УПЛ он сыграл четыре матча.
Ранее стало известно, что ровенский «Верес» сумел решить вопрос с трансферным баном.
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