Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию

20-летний камерунский полузащитник «Вереса» Самуэль Нонго был прооперирован в Ровно.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Игрок перенес операцию после повреждения крестообразных связок.

Для Нонго сезон уже завершился, и ему предстоит длительное восстановление.

Камерунец присоединился к «Вересу» осенью прошлого года. В первой части УПЛ он сыграл четыре матча.

Ранее стало известно, что ровенский «Верес» сумел решить вопрос с трансферным баном.