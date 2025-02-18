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  4. Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 20:20 |
191
0

Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию

Самуель Нонго вибув до кінця сезону

18 февраля 2025, 20:20 |
191
0
Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию
ФК Верес. Самуэль Нонго

20-летний камерунский полузащитник «Вереса» Самуэль Нонго был прооперирован в Ровно.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Игрок перенес операцию после повреждения крестообразных связок.

Для Нонго сезон уже завершился, и ему предстоит длительное восстановление.

Камерунец присоединился к «Вересу» осенью прошлого года. В первой части УПЛ он сыграл четыре матча.

Ранее стало известно, что ровенский «Верес» сумел решить вопрос с трансферным баном.

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Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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