Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хименес, забив гол в ворота Фейеноорда, установил уникальное достижение
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 20:41 |
777
0

Хименес, забив гол в ворота Фейеноорда, установил уникальное достижение

Такого в истории Лиги чемпионов еще не было

18 февраля 2025, 20:41 |
777
0
Хименес, забив гол в ворота Фейеноорда, установил уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом» было установлено уникальное достижение.

На 37-й секунде матча Сантьяго Хименес открыл счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хименес стал первым футболистом, который забивал за один клуб, а затем за другой - но в ворота своего бывшего клуба - в течение одного сезона.

Кроме того, он отличился за два разных клуба в кратчайший срок - 20 дней. 29 января Сантьяго Хименес забил в ворота «Лилля» за «Фейенорд», а 18 февраля отличился за «Милан» в ворота «Фейеноорда».

Сантьяго Хименес перешел в «Милан» в последний день трансферного окна.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

По теме:
Известны стартовые составы на матч Аталанта – Брюгге
ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию
Трубин попал в старт Бенфики на ответный матч ЛЧ с Монако. А где Головин?
Сантьяго Хименес Лига чемпионов Милан Фейеноорд Милан - Фейеноорд
Александр Сильченко Источник: Opta
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Футбол | 17 февраля 2025, 21:18 0
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика

Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси

«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Футбол | 18 февраля 2025, 16:34 14
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни

Кристина Крыжановская прокомментировала расставание с панамским форвардом «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне
Футбол | 18.02.2025, 21:01
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Шахтера возглавил итальянский Фрозиноне
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 18.02.2025, 07:45
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Футбол | 18.02.2025, 08:25
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
17.02.2025, 00:20 3
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем