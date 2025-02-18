Хименес, забив гол в ворота Фейеноорда, установил уникальное достижение

18 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом» было установлено уникальное достижение.

На 37-й секунде матча Сантьяго Хименес открыл счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хименес стал первым футболистом, который забивал за один клуб, а затем за другой - но в ворота своего бывшего клуба - в течение одного сезона.

Кроме того, он отличился за два разных клуба в кратчайший срок - 20 дней. 29 января Сантьяго Хименес забил в ворота «Лилля» за «Фейенорд», а 18 февраля отличился за «Милан» в ворота «Фейеноорда».

Сантьяго Хименес перешел в «Милан» в последний день трансферного окна.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ