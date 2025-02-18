Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Испания
18 февраля 2025, 20:50 |
870
1

Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны

Немецкому специалисту надоели опаздания Жюля Кунде

18 февраля 2025, 20:50 |
870
1
Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик установил ультиматум французскому защитнику Жюлю Кунде, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летнему специалисту надоели опоздания на предматчевые тактические беседы. В недавнем матче испанского гранда с «Райо» Жюль вышел лишь на замену по этой же причине, его место в стартовом составе занял Эктор Форт.

Флик предупредил Кунде, что следующее опоздание навсегда вытеснит игрока из стартового состава.

В текущем сезоне Жюль Кунде провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 голаь и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу.

По теме:
Рэшфорд планирует летом вернуться к переговорам с испанским клубом
Украсть мечту у Барселоны. Реал нацелился на звездного полузащитника
Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
Ханс-Дитер Флик Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Другие виды | 18 февраля 2025, 20:03 9
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра

Украинская спортсменка установила лучший результат сезона в мире

«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
Футбол | 17 февраля 2025, 21:18 0
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика
«Это катастрофа». Экс-форвард сборной Англии оценил трансфер Мудрика

Габриэль Агбонлахор раскритиковал работу Челси

Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Футбол | 17.02.2025, 22:04
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Голы Кросби и Макдэвида, Канада выиграла классный матч турнира НХЛ
Хоккей | 17.02.2025, 22:53
Голы Кросби и Макдэвида, Канада выиграла классный матч турнира НХЛ
Голы Кросби и Макдэвида, Канада выиграла классный матч турнира НХЛ
Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18.02.2025, 21:01
Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
У нормальній команді авторитет тренера має бути беззаперечним. Якщо зірки будуть собі дозволяти зайве, то діла не буде. Тож Флік і наводить дисципліну
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 2
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем