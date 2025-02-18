Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Немецкому специалисту надоели опаздания Жюля Кунде
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик установил ультиматум французскому защитнику Жюлю Кунде, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летнему специалисту надоели опоздания на предматчевые тактические беседы. В недавнем матче испанского гранда с «Райо» Жюль вышел лишь на замену по этой же причине, его место в стартовом составе занял Эктор Форт.
Флик предупредил Кунде, что следующее опоздание навсегда вытеснит игрока из стартового состава.
В текущем сезоне Жюль Кунде провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 голаь и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу.
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