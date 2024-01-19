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Кубок африканских наций
Египет
18.01.2024 22:00 – FT 2 : 2
Гана
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Кубок африканских наций
19 января 2024, 01:45 | Обновлено 19 января 2024, 02:20
66
0

Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче

На дубль Мохаммеда Кудуса ответили Омар Мармуш и Мостафа Мохамед

19 января 2024, 01:45 | Обновлено 19 января 2024, 02:20
66
0
Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборные Египта и Ганы разошлись миром (2:2).

Полузащитник Мохаммед Кудус оформил дубль для Ганы. У Египта отличились Омар Мармуш и Мостафа Мохамед.

Ситуация в группе: Кабо-Верде (3 очка), Египет (2), Мозамбик (1), Гана (1).

Кубок Африки. Группа B. 2-й тур, 18 января

Египет – Гана – 2:2

Голы: Мармуш, 69, Мостафа Мохамед, 74 – Кудус, 45+3, 71

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы

Фото

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Египет).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Египет).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
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Кубок африканских наций 2023 сборная Египта по футболу сборная Ганы по футболу видео голов и обзор Мохаммед Кудус
Источник Sport.ua
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