Кубок африканских наций19 января 2024, 01:45 | Обновлено 19 января 2024, 02:20
66
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Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче
На дубль Мохаммеда Кудуса ответили Омар Мармуш и Мостафа Мохамед
19 января 2024, 01:45 | Обновлено 19 января 2024, 02:20
66
0
В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборные Египта и Ганы разошлись миром (2:2).
Полузащитник Мохаммед Кудус оформил дубль для Ганы. У Египта отличились Омар Мармуш и Мостафа Мохамед.
Ситуация в группе: Кабо-Верде (3 очка), Египет (2), Мозамбик (1), Гана (1).
Кубок Африки. Группа B. 2-й тур, 18 января
Египет – Гана – 2:2
Голы: Мармуш, 69, Мостафа Мохамед, 74 – Кудус, 45+3, 71
Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы
Фото
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Египет).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Египет).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Гана).
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