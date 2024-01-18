18 января на «Стад Феликс Уфуэ-Буаньи» пройдет матч 1-го тура Кубка Африканских Наций, в котором сборная Египта встретится со сборной Ганы. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Египет

Команда довольно любопытна тем, что свои последние большие успехи брала в то время, когда была коллективом-звездой. Фараоны в 2006-2010 трижды кряду становились победителями КАН. Но тогда Салах бегал только в молодежном составе Мокавлуна. Да, Мохамед вывел сборную на чемпионат мира-2018 (после паузы почти в 30 лет), но сам на нем сыграл с травмой, и на российских полях египтяне не оправдали ожиданий. На КАН они проиграли финал и в 2017-м, и в позапрошлом году, уступив по пенальти Сенегалу. А потом так же, из-за неудачи в послематчевой серии, позволили Мане и компании отправиться на мундиаль. Сейчас, уже под руководством Руя Витории, Мо со своими партнерами с чуть не опозорились с Мозамбиком, хотя открывали счет. Только за счет позднего пенальти вырвали ничью 2:2.

Гана

Сборная как раз мундиаль-2018 пропустила. Но ездила на все остальные 4 крайних мировых турнира. И даже добиралась до четвертьфинала, когда в 2010-м драматично уступила Уругваю из-за неумения бить пенальти. В Катаре команда была неплоха, но ограничилась единственной победой при паре поражений - конечно же, не вышла из группы. Кстати, чуть раньше так же, провально, закончился для гранда африканского футбола прошлый КАН. Сейчас обойма осталась примерно той же (хотя без Рахмана Баба, Лампти и, главное, Томаса Парти), а вот тренирует Крис Хьютон. С ним братья Айю и компания начали с Кабо-Верде - и проиграли. На первый гол еще получилось ответить, но на 2-й добавленной минуте решающий мяч оформил Родригеш.

Статистика личных встреч

Трижды кряду, в том числе на КАН-2017, побеждали египтяне. И только в крайнем поединке, тоже в 2017-м году, но в рамках отбора на чемпионат мира, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы египтян, но номинальным гостям нельзя проигрывать. Так что ставим на тотал больше 1,5 гола (коэффициент - 1,61).