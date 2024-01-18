ДР Конго и Замбия разошлись миром на Кубке африканских наций

В матче 1-го тура Кубка Африки сборные ДР Конго и Замбии не определили победителя и разошлись миром (1:1).

На 23-й минуте Кингс Кангва вывел Замбию вперед. Уже через 4 минуты команда ДР Конго отыгралась, забил Йоан Висса.

После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками, ДР Конго и Замбия имеют по 1 пункту, а Танзания является аутсайдером (0 очков).

Кубок африканских наций

Группа F, 1-й тур, 17 января

ДР Конго – Замбия – 1:1

Голы: Висса, 27 – Кангва, 23

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