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Кубок африканских наций
ДР Конго
17.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Замбия
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Кубок африканских наций
18 января 2024, 00:59 | Обновлено 18 января 2024, 01:20
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0

ДР Конго и Замбия разошлись миром на Кубке африканских наций

После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками

18 января 2024, 00:59 | Обновлено 18 января 2024, 01:20
35
0
ДР Конго и Замбия разошлись миром на Кубке африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка Африки сборные ДР Конго и Замбии не определили победителя и разошлись миром (1:1).

На 23-й минуте Кингс Кангва вывел Замбию вперед. Уже через 4 минуты команда ДР Конго отыгралась, забил Йоан Висса.

После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками, ДР Конго и Замбия имеют по 1 пункту, а Танзания является аутсайдером (0 очков).

Кубок африканских наций

Группа F, 1-й тур, 17 января

ДР Конго – Замбия – 1:1

Голы: Висса, 27 – Кангва, 23

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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