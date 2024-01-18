Кубок африканских наций18 января 2024, 00:59 | Обновлено 18 января 2024, 01:20
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ДР Конго и Замбия разошлись миром на Кубке африканских наций
После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками
18 января 2024, 00:59 | Обновлено 18 января 2024, 01:20
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В матче 1-го тура Кубка Африки сборные ДР Конго и Замбии не определили победителя и разошлись миром (1:1).
На 23-й минуте Кингс Кангва вывел Замбию вперед. Уже через 4 минуты команда ДР Конго отыгралась, забил Йоан Висса.
После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками, ДР Конго и Замбия имеют по 1 пункту, а Танзания является аутсайдером (0 очков).
Кубок африканских наций
Группа F, 1-й тур, 17 января
ДР Конго – Замбия – 1:1
Голы: Висса, 27 – Кангва, 23
Турнирные таблицы
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