Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки

В матче Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Танзании (3:0).

Полузащитник «Шахтера» Новатус Мироши вышел в основе у Танзании, получил две желтых карточки и был удален на 70-й минуте.

У победителей голы забили: Ромен Саисс, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила группу F. В другом матче этого квартета 17 января вечером сыграют ДР Конго и Замбия.

Кубок африканских наций

Группа F. 1-й тур, 17 января

Марокко – Танзания – 3:0

Голы: Саисс, 30, Унаи, 77, Эн-Несири, 80

Удаление: Мироши, 70 (Танзания)

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