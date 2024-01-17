Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки
Новатус Мироши вышел в основе у Танзании и получил две желтых карточки
В матче Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Танзании (3:0).
Полузащитник «Шахтера» Новатус Мироши вышел в основе у Танзании, получил две желтых карточки и был удален на 70-й минуте.
У победителей голы забили: Ромен Саисс, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири.
Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила группу F. В другом матче этого квартета 17 января вечером сыграют ДР Конго и Замбия.
Кубок африканских наций
Группа F. 1-й тур, 17 января
Марокко – Танзания – 3:0
Голы: Саисс, 30, Унаи, 77, Эн-Несири, 80
Удаление: Мироши, 70 (Танзания)
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