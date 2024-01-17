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Кубок африканских наций
Марокко
17.01.2024 19:00 – FT 3 : 0
Танзания
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Кубок африканских наций
17 января 2024, 21:05 | Обновлено 17 января 2024, 21:16
979
2

Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки

Новатус Мироши вышел в основе у Танзании и получил две желтых карточки

17 января 2024, 21:05 | Обновлено 17 января 2024, 21:16
979
2
Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Танзании (3:0).

Полузащитник «Шахтера» Новатус Мироши вышел в основе у Танзании, получил две желтых карточки и был удален на 70-й минуте.

У победителей голы забили: Ромен Саисс, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила группу F. В другом матче этого квартета 17 января вечером сыграют ДР Конго и Замбия.

Кубок африканских наций

Группа F. 1-й тур, 17 января

Марокко – Танзания – 3:0

Голы: Саисс, 30, Унаи, 77, Эн-Несири, 80

Удаление: Мироши, 70 (Танзания)

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Swed
Ну и шо?   Главное что он в сине-жёлтом.
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