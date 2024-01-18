ВИДЕО. Как такое возможно? Игрок Марокко забил гол уже после своей замены
Эн-Несири помог команде разгромить Танзанию на Кубке африканских наций 2023
17 января состоялся матч 1-го тура группы F на Кубке африканских наций 2023 между сборными Марокко и Танзании. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу полуфиналистов ЧМ-2022.
Курьезный случай произошел на 80-й минуте игры. Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири забил 3-й гол для Марокко.
Однако арбитр вначале отменил взятие ворот, а только потом пошел проверять эпизод с помощью VAR. В этот момент Юссефа заменили Хакима Зиеша.
Только спустя 3 минуты главный судья засчитал гол Эн-Несири. В итоге нападающий отпраздновал гол будучи на скамейке запасных.
Отметим, что в этом поединке за Танзанию играл футболист донецкого «Шахтера» Новатус Мироши. Он получил вторую желтую карточку на 70-й минуте встречи и был удален с поля.
ВИДЕО. Как такое возможно? Игрок Марокко забил гол уже после своей замены
Видео голов и обзор матча
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