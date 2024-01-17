Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За что удалили футболиста Шахтера в матче Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
Марокко
17.01.2024 19:00 – FT 3 : 0
Танзания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
17 января 2024, 21:27 | Обновлено 17 января 2024, 22:38
284
2

ВИДЕО. За что удалили футболиста Шахтера в матче Кубка африканских наций

Смотрите видеообзор матча 1-го тура с участием Новатуса Мироши

17 января 2024, 21:27 | Обновлено 17 января 2024, 22:38
284
2
ВИДЕО. За что удалили футболиста Шахтера в матче Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Танзании (3:0).

Защитник «Шахтера» Новатус Мироши вышел в основе у Танзании, получил две желтых карточки и был удален на 70-й минуте.

У победителей голы забили: Ромен Саисс, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила группу F.

Кубок африканских наций

Группа F. 1-й тур, 17 января

Марокко – Танзания – 3:0

Голы: Саисс, 30, Унаи, 77, Эн-Несири, 80

Удаление: Мироши, 70 (Танзания)

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко).
70’
Novatus Disma (Танзания) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Саисс (Марокко).
По теме:
Прометей – Вулвз – 91:64. Убедительный триумф титанов. Видеообзор матча
Марокко – Танзания, ДР Конго – Замбия. Смотреть онлайн LIVE
Игрок Шахтера удален с поля. Марокко разгромило Танзанию на Кубке Африки
сборная Марокко по футболу удаление (красная карточка) видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций 2025 Аззедин Унаи Ромен Саисс Новатус Мироши
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 14:14 8
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024

Теннисистки разыграют путевку в третий круг

Вышли из группы. Катар обыграл Таджикистан во 2-м туре Кубка Азии
Футбол | 17 января 2024, 19:47 0
Вышли из группы. Катар обыграл Таджикистан во 2-м туре Кубка Азии
Вышли из группы. Катар обыграл Таджикистан во 2-м туре Кубка Азии

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира

Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17.01.2024, 14:55
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Футбол | 17.01.2024, 08:31
Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Уже 4-й кандидат. Титулованный клуб Европы хочет подписать вингера Шахтера
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Футбол | 17.01.2024, 10:45
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dmytro11q
Напевно, цей поєдинок був більш цікавим, ніж ігри "Д"(К).
Ответить
0
Андрій Шевченко
Тупа даунецька мавпа
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 7
Теннис
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
17.01.2024, 15:59 18
Теннис
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
17.01.2024, 12:34 8
Футбол
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
ВИДЕО. Как Моуриньо покидал тренировочную базу Ромы после увольнения
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 19
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
15.01.2024, 16:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем