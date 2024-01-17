Кубок африканских наций17 января 2024, 21:27 | Обновлено 17 января 2024, 22:38
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ВИДЕО. За что удалили футболиста Шахтера в матче Кубка африканских наций
Смотрите видеообзор матча 1-го тура с участием Новатуса Мироши
17 января 2024, 21:27 | Обновлено 17 января 2024, 22:38
284
2
В матче Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Танзании (3:0).
Защитник «Шахтера» Новатус Мироши вышел в основе у Танзании, получил две желтых карточки и был удален на 70-й минуте.
У победителей голы забили: Ромен Саисс, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири.
Сборная Марокко набрала 3 очка и возглавила группу F.
Кубок африканских наций
Группа F. 1-й тур, 17 января
Марокко – Танзания – 3:0
Голы: Саисс, 30, Унаи, 77, Эн-Несири, 80
Удаление: Мироши, 70 (Танзания)
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Марокко).
70’
Novatus Disma (Танзания) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Саисс (Марокко).
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Напевно, цей поєдинок був більш цікавим, ніж ігри "Д"(К).
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