Марокко – Танзания, ДР Конго – Замбия. Смотреть онлайн LIVE

17 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

17 января на турнире проходят два матча 1-го тура:

19:00. Марокко – Танзания

22:00. ДР Конго – Замбия

За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Марокко – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ДР Конго – Замбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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