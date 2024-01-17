Марокко – Танзания, ДР Конго – Замбия. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 января матчи 1-го тура Кубка африканских наций
17 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
17 января на турнире проходят два матча 1-го тура:
- 19:00. Марокко – Танзания
- 22:00. ДР Конго – Замбия
За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Марокко – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ДР Конго – Замбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
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