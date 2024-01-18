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Кубок африканских наций
ДР Конго
17.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Замбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
18 января 2024, 04:26 |
290
0

ВИДЕО Треш на КАН. Игрок забил воспитаннику ПСЖ в пустые ворота с 30 метров

Замбия сыграла вничью с ДР Конго со счетом 1:1

18 января 2024, 04:26 |
290
0
ВИДЕО Треш на КАН. Игрок забил воспитаннику ПСЖ в пустые ворота с 30 метров
Screenshot

17 января состоялся матч 1-го тура группы F на Кубке африканских наций 2023 между сборными ДР Конго и Замбии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в поединке забил Кингс Кангва на 23-й минуте. Все началось после ошибки голкипера Лайонеля Мпаси-Нзау, который является воспитанником «ПСЖ», но так и не дебютировал за основую команду.

Вратарь влетел в нападающего Замбии Петсона Даку. Футболист не растерялся, быстро бросил мяч из аута на Кингса, который отправил мяч в пустые ворота. Ни голкипер, ни два защитника так и не сумели остановить мяч.

Спустя 4 минуты одноклубник Егора Ярмолюка Йоан Висса («Брентфорд») сравнял счет.

Кубок африканских наций

Группа F, 1-й тур, 17 января

ДР Конго – Замбия – 1:1

Голы: Висса, 27 – Кангва, 23

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (ДР Конго).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Кингс Кангва (Замбия).
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Источник Sport.ua
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