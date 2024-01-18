ВИДЕО Треш на КАН. Игрок забил воспитаннику ПСЖ в пустые ворота с 30 метров
Замбия сыграла вничью с ДР Конго со счетом 1:1
17 января состоялся матч 1-го тура группы F на Кубке африканских наций 2023 между сборными ДР Конго и Замбии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в поединке забил Кингс Кангва на 23-й минуте. Все началось после ошибки голкипера Лайонеля Мпаси-Нзау, который является воспитанником «ПСЖ», но так и не дебютировал за основую команду.
Вратарь влетел в нападающего Замбии Петсона Даку. Футболист не растерялся, быстро бросил мяч из аута на Кингса, который отправил мяч в пустые ворота. Ни голкипер, ни два защитника так и не сумели остановить мяч.
Спустя 4 минуты одноклубник Егора Ярмолюка Йоан Висса («Брентфорд») сравнял счет.
Кубок африканских наций
Группа F, 1-й тур, 17 января
ДР Конго – Замбия – 1:1
Голы: Висса, 27 – Кангва, 23
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