17 января на «Стад Лоран Поку» пройдет матч 1-го тура Кубка Африканских Наций, в котором сборная ДР Конго встретится со сборной Замбии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ДР Конго

Команда неплохо котируется в африканском футболе. Да, она только однажды, ровно полвека назад, в 1974-м, выступала на чемпионате мира. Но пару раз была победителем КАН (в том же поколении, 1968-й и 1974-й), да и в прошлом десятилетии 4 раза кряду ездила на турнир и даже брала там бронзу. Правда, крайнее континентальное первенство леопарды пропустили. Сейчас по разным причинам не поехали на Кубок несколько опытных футболистов, Маланго, Болинги, Аколо и, главное, Кебано - такого же результативного хавбека с подобным количеством матчей в заявке сейчас нет. А Уан-Биссака так и не принял предложение родины предков. Но есть Бонгонда, Масуаку, Мбемба, Калулу, Какута и, конечно же, Бакамбю - если не звездный, то вполне крепкий перечень, который можно еще продолжать.

Замбия

Сборная запомнилась в 2012-м году. Тогда чипополо, уже давно ничего из себя не представлявшие (хотя в конце прошлого века регулярно добиравшиеся до 2-3 места), вдруг выиграли КАН! Но это было именно что исключение. Потом команда дважды кряду не вышла из группы, а дальше и вовсе начала пропускать континентальные турниры. Да и в нынешней команде главная звезда - тренер, Авраам Грант, с которым получилось выиграть отборочную группу. В основном в списке игроки местных клубов или соседних африканских стран. На общем фоне выделяется Патсон Дака с его опытом голов в АПЛ, но сейчас его Лестер в Чемпионшипе, а сам форвард играет мало, хотя и результативно: 4 гола и 2 передачи за 7 появлений на поле в том дивизионе.

Статистика личных встреч

В 2009-м году конголезцы победили в упорной борьбе 2-1. Через 6 лет, на КАН, сборные сыграли вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары практически идентичными. Но у конголезцев состав более убедительный, так что ставим на их победу при нулевой форе (коэффициент - 1,833).