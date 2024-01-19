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Кубок африканских наций
Сенегал
19.01.2024 19:00 – FT 3 : 1
Камерун
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Кубок африканских наций
19 января 2024, 22:10 | Обновлено 19 января 2024, 22:18
163
0

Сенегал с голом Садио Мане обыграл Камерун и вышел в плей-офф Кубка Африки

В вечернем матче 2-го тура встречаются Гвинея и Гамбия

19 января 2024, 22:10 | Обновлено 19 января 2024, 22:18
163
0
Сенегал с голом Садио Мане обыграл Камерун и вышел в плей-офф Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

В матче 2-го тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Камеруна (3:1).

У победителей голы забили Исмаилла Сарр, Хабиб Диалло, а точку поставил Садио Мане, звездный форвард саудовского клуба «Аль-Наср».

Единственный гол у камерунцев на свой счет записал Жан-Шарль Кастеллетто.

Сенегал с двумя победами набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф Кубка Африки.

Далее в турнирной таблице идут: Гвинея (1), Камерун (1), Гамбия (0). В вечернем матче 2-го тура встречаются Гвинея и Гамбия.

Кубок Африки. Группа C

2-й тур, 19 января, Ямусукро (Кот-д'Ивуар)

Сенегал – Камерун – 3:1

Голы: Сарр, 16, Диалло, 71, Мане С, 90+5 – Кастеллетто, 83

Турнирная таблица

Фотогалерея

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Источник Sport.ua
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