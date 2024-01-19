Сенегал с голом Садио Мане обыграл Камерун и вышел в плей-офф Кубка Африки
В вечернем матче 2-го тура встречаются Гвинея и Гамбия
В матче 2-го тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Камеруна (3:1).
У победителей голы забили Исмаилла Сарр, Хабиб Диалло, а точку поставил Садио Мане, звездный форвард саудовского клуба «Аль-Наср».
Единственный гол у камерунцев на свой счет записал Жан-Шарль Кастеллетто.
Сенегал с двумя победами набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф Кубка Африки.
Далее в турнирной таблице идут: Гвинея (1), Камерун (1), Гамбия (0). В вечернем матче 2-го тура встречаются Гвинея и Гамбия.
Кубок Африки. Группа C
2-й тур, 19 января, Ямусукро (Кот-д'Ивуар)
Сенегал – Камерун – 3:1
Голы: Сарр, 16, Диалло, 71, Мане С, 90+5 – Кастеллетто, 83
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