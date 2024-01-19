19 января на «Стад де Ямуссукро» пройдет матч 2-го тура Кубка Африканских Наций, в котором сборная Сенегала встретится со сборной Камеруна. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда - действующий обладатель титула КАН. Причем невероятно, но львы Теранги, что давно уже котируются как 1 из лучших сборных Черного континента, добились такого впервые. Хотя и с трудом: в финале Египет прошли только через серию пенальти. Потом аналогичным путем, в послематчевых одиннадцатиметровых, вышибли фараонов и с решающей квалификации на чемпионат мира. А там, даже без травмированного Мане, получилось выйти из группы - не лучший, но достойный результат. И сейчас будут все основные игроки обоймы во главе с Садио в обойме, правда, они с топ-чемпионатов перебрались на Ближний Восток - похоже, пик карьеры у капитана, Кулибали, Менди и не только, позади. Впрочем, Гамбию разгромили легко и постаревшей обоймой, в итоге доведя до 3-0 в свою пользу.

Камерун

Сборная в последнее время снова набрала обороты. Если на КАН-2019 неукротимые львы остановились уже в 1/16 финала, то в следующем таком турнире взяли бронзу. Да и в Катаре на чемпионате мира (предыдущий пропустили) взяли 4 очка, но этого не хватило для того, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас под крылом местной легенды, Ригобера Сонга, собрано снова мощную обойму, пусть даже сейчас нет игроков уровня Это'О. Более того, есть вопросы к форме таких лидеров, как Онана и Абубакар. Андре пропускал первый тур, договорившись, что останется на поединок Манчестер Юнайтед. Без основного вратаря с Гвинеей явно не все получилось. Тут и быстрый гол соперника, и то, что, играя весь второй тайм в большинстве, ограничились только ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

Стороны играли на КАН-2017, обойдясь без голов. Прошлой осенью был проведен товарищеский поединок, и в нем сенегальцы дома выиграли благодаря единственному голу Садио Мане.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к Мане и компании. Они вряд ли повторят разгром первого тура, но выигрывать должны (коэффициент - 1,86).