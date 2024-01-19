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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
19.01.2024 16:00 – 40 1 : 0
Мозамбик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
19 января 2024, 16:15 | Обновлено 19 января 2024, 16:17
47
0

Кабо-Верде – Мозамбик, Сенегал – Камерун, Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн

Смотрите 19 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций

19 января 2024, 16:15 | Обновлено 19 января 2024, 16:17
47
0
Кабо-Верде – Мозамбик, Сенегал – Камерун, Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Камеруна

19 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

19 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

  • 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
  • 19:00. Сенегал – Камерун
  • 22:00. Гвинея – Гамбия

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кабо-Верде – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сенегал – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Бебе (Кабо-Верде).
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Источник Sport.ua
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