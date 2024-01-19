Кабо-Верде – Мозамбик, Сенегал – Камерун, Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн
Смотрите 19 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций
19 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
19 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:
- 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
- 19:00. Сенегал – Камерун
- 22:00. Гвинея – Гамбия
Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Кабо-Верде – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенегал – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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