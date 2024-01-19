Кабо-Верде – Мозамбик, Сенегал – Камерун, Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн

19 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

19 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

16:00. Кабо-Верде – Мозамбик

19:00. Сенегал – Камерун

22:00. Гвинея – Гамбия

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кабо-Верде – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сенегал – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гвинея – Гамбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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