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Кубок африканских наций
Гвинея
19.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Гамбия
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Кубок африканских наций
20 января 2024, 01:55 | Обновлено 20 января 2024, 02:08
239
0

Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН

Единственный гол забил хавбек гвинейцев Агибу Камара на 69-й минуте

20 января 2024, 01:55 | Обновлено 20 января 2024, 02:08
239
0
Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка Африки сборная Гвинеи выиграла у команды Гамбии со счетом 1:0.

Единственный гол забил хавбек гвинейцев Агибу Камара на 69-й минуте.

В группе C лидирует Сенегал (6 очков). Гвинейцы набрали 4 очка и поднялись на 2-е место. Далее идут Камерун (1 пункт) и Гамбия (0 очков).

В 1/8 финала Кубка африканских наций уже вышли две сборные: Кабо-Верде и Сенегал, одержавшие по две победы.

Кубок Африки. 2-й тур, 19 января

Гвинея – Гамбия – 1:0

Гол: Агибу Камара, 69

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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