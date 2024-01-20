Гвинея обыграла Гамбию. Турнирные таблицы: кто уже вышел в плей-офф КАН

В матче 2-го тура Кубка Африки сборная Гвинеи выиграла у команды Гамбии со счетом 1:0.

Единственный гол забил хавбек гвинейцев Агибу Камара на 69-й минуте.

В группе C лидирует Сенегал (6 очков). Гвинейцы набрали 4 очка и поднялись на 2-е место. Далее идут Камерун (1 пункт) и Гамбия (0 очков).

В 1/8 финала Кубка африканских наций уже вышли две сборные: Кабо-Верде и Сенегал, одержавшие по две победы.

Кубок Африки. 2-й тур, 19 января

Гвинея – Гамбия – 1:0

Гол: Агибу Камара, 69

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы

Фотогалерея