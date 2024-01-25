Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН

Вечером 24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе F.

Сборная Марокко выиграла у команды Замбии (1:0). Единственный гол забил экс-хавбек «Челси» Хаким Зиеш.

В другой встрече сборные ДР Конго и Танзании разошлись без забитых голов (0:0).

За Танзанию весь матч провел футболист «Шахтера» Новатус Мироши, но его команда не сумела забить гол и выбыла из турнира.

В плей-офф из группы F вышли Марокко (7), ДР Конго (3), а вот Замбия и Танзании выбыли из турнира (по 2 балла).

Кубок Африки. Группа F

3-й тур, 24 января

Замбия – Марокко – 0:1

Гол: Хаким Зиеш, 46

Танзания – ДР Конго – 0:0

Турнирная таблица