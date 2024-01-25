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Кубок африканских наций
Танзания
24.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
ДР Конго
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Кубок африканских наций
25 января 2024, 00:23 | Обновлено 25 января 2024, 00:46
93
0

Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН

Команда Новатуса Мироши не сумела забить гол и выбыла из турнира

25 января 2024, 00:23 | Обновлено 25 января 2024, 00:46
93
0
Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Вечером 24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе F.

Сборная Марокко выиграла у команды Замбии (1:0). Единственный гол забил экс-хавбек «Челси» Хаким Зиеш.

В другой встрече сборные ДР Конго и Танзании разошлись без забитых голов (0:0).

За Танзанию весь матч провел футболист «Шахтера» Новатус Мироши, но его команда не сумела забить гол и выбыла из турнира.

В плей-офф из группы F вышли Марокко (7), ДР Конго (3), а вот Замбия и Танзании выбыли из турнира (по 2 балла).

Кубок Африки. Группа F

3-й тур, 24 января

Замбия – Марокко – 0:1

Гол: Хаким Зиеш, 46

Танзания – ДР Конго – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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