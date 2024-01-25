Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

Вечером 24 января в Кот-д'Ивуаре был завершен групповой раунд Кубка африканских наций.

Определены все участники плей-офф. На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных.

Стадия 1/8 финала стартует 27 января, когда сыграют Нигерия – Камерун, Ангола – Намибия.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля

Пары 1/8 финала

27.01. Нигерия – Камерун

27.01. Ангола – Намибия

29.01. Кабо-Верде – Мавритания

30.01. Марокко – ЮАР

30.01. Мали – Буркина-Фасо

29.01. Сенегал – Кот-д'Ивуар

28.01. Египет – ДР Конго

28.01. Экваториальная Гвинеия – Гвинея

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