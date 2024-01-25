Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
25 января 2024, 00:43 | Обновлено 25 января 2024, 01:00
124
0

Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных

25 января 2024, 00:43 | Обновлено 25 января 2024, 01:00
124
0
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 января в Кот-д'Ивуаре был завершен групповой раунд Кубка африканских наций.

Определены все участники плей-офф. На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных.

Стадия 1/8 финала стартует 27 января, когда сыграют Нигерия – Камерун, Ангола – Намибия.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля

Пары 1/8 финала

  • 27.01. Нигерия – Камерун
  • 27.01. Ангола – Намибия
  • 29.01. Кабо-Верде – Мавритания
  • 30.01. Марокко – ЮАР
  • 30.01. Мали – Буркина-Фасо
  • 29.01. Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • 28.01. Египет – ДР Конго
  • 28.01. Экваториальная Гвинеия – Гвинея

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

По теме:
Хаким Зиеш принес Марокко победу. Танзания с игроком Шахтера выбыла из КАН
Замбия – Марокко, Танзания – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Две нулевых игры. Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки
Кубок африканских наций 2023 статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Война | 24 января 2024, 08:30 39
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Чеферина волнуют вопросы безопасности

Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру
Футбол | 24 января 2024, 23:59 0
Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру
Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру

Наставник гостей Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 12:51
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Футбол | 24.01.2024, 22:34
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Теннис | 24.01.2024, 09:46
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
24.01.2024, 04:06 25
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 16
Теннис
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
23.01.2024, 00:07 1
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 4
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем