Кубок африканских наций25 января 2024, 00:43 | Обновлено 25 января 2024, 01:00
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Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных
25 января 2024, 00:43 | Обновлено 25 января 2024, 01:00
124
0
Вечером 24 января в Кот-д'Ивуаре был завершен групповой раунд Кубка африканских наций.
Определены все участники плей-офф. На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных.
Стадия 1/8 финала стартует 27 января, когда сыграют Нигерия – Камерун, Ангола – Намибия.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля
Пары 1/8 финала
- 27.01. Нигерия – Камерун
- 27.01. Ангола – Намибия
- 29.01. Кабо-Верде – Мавритания
- 30.01. Марокко – ЮАР
- 30.01. Мали – Буркина-Фасо
- 29.01. Сенегал – Кот-д'Ивуар
- 28.01. Египет – ДР Конго
- 28.01. Экваториальная Гвинеия – Гвинея
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
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