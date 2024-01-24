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Кубок африканских наций
Танзания
24.01.2024 22:00 – 75 0 : 0
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24 января 2024, 22:00 |
189
0

Замбия – Марокко, Танзания – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

24 января 2024, 22:00 |
189
0
Замбия – Марокко, Танзания – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко

24 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

24 января на турнире проходят матчи 3-го тура:

  • 22:00. Замбия – Марокко
  • 22:00. Танзания – ДР Конго

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы F

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Замбия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Танзания – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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