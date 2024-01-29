29.01.2024 19:00 – FT 1 : 0
Кубок африканских наций29 января 2024, 21:53 | Обновлено 29 января 2024, 22:36
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Кабо-Верде справился с Мавританией и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Единственный гол с пенальти забил Райан Мендес на 88-й минуте
29 января 2024, 21:53 | Обновлено 29 января 2024, 22:36
125
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29 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Африки между Кабо-Верде и Мавританией.
Сборная Кабо-Верде одержала минимальную победу (1:0) и вышла в 1/4 финала.
Единственный гол с пенальти забил Райан Мендес на 88-й минуте.
В четвертьфинале Кабо-Верде сыграет против Марокко или ЮАР.
Кубок Африки. 1/8 финала, Кот-д'Ивуар
Кабо-Верде – Мавритания – 1:0
Гол: Райан Мендес, 88 (пен)
Видео гола и обзор матча
Сетка плей-офф
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Мендес да Граса (Кабо-Верде).
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