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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
29.01.2024 19:00 – FT 1 : 0
Мавритания
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Кубок африканских наций
29 января 2024, 21:53 | Обновлено 29 января 2024, 22:36
125
0

Кабо-Верде справился с Мавританией и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Единственный гол с пенальти забил Райан Мендес на 88-й минуте

29 января 2024, 21:53 | Обновлено 29 января 2024, 22:36
125
0
Кабо-Верде справился с Мавританией и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Африки между Кабо-Верде и Мавританией.

Сборная Кабо-Верде одержала минимальную победу (1:0) и вышла в 1/4 финала.

Единственный гол с пенальти забил Райан Мендес на 88-й минуте.

В четвертьфинале Кабо-Верде сыграет против Марокко или ЮАР.

Кубок Африки. 1/8 финала, Кот-д'Ивуар

Кабо-Верде – Мавритания – 1:0

Гол: Райан Мендес, 88 (пен)

Видео гола и обзор матча

Сетка плей-офф

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Мендес да Граса (Кабо-Верде).
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Источник Sport.ua
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