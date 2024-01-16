Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Намибии обыграла команду Туниса со счетом 1:0.

Сенсационную победу команде Намибии принес гол Деона Хотто на 88-й минуте.

Намибия набрала 3 очка и возглавила группу Е. В другом матче квартета 16 января сыграют Южная Африка и Мали.

Кубок африканских наций. Группа E. 1-й тур, 16 января

Тунис – Намибия – 0:1

Гол: Деон Хотто, 88

Видео гола и обзор матча

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