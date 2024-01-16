Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча
Кубок африканских наций
Тунис
16.01.2024 19:00 – FT 0 : 1
Намибия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
16 января 2024, 21:29 | Обновлено 16 января 2024, 22:02
315
1

Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча

Победу команде Намибии принес гол Деона Хотто на 88-й минуте

16 января 2024, 21:29 | Обновлено 16 января 2024, 22:02
315
1
Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Намибии обыграла команду Туниса со счетом 1:0.

Сенсационную победу команде Намибии принес гол Деона Хотто на 88-й минуте.

Намибия набрала 3 очка и возглавила группу Е. В другом матче квартета 16 января сыграют Южная Африка и Мали.

Кубок африканских наций. Группа E. 1-й тур, 16 января

Тунис – Намибия – 0:1

Гол: Деон Хотто, 88

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Деон Хотто (Намибия).
По теме:
Манчини перевернул игру. Саудовская Аравия вырвала победу у Омана
Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн
Кто сделал дубль? Таиланд уверенно переиграл Кыргызстан на Кубке Азии
Кубок африканских наций 2023 сборная Туниса по футболу сборная Намибии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Футбол | 16 января 2024, 10:23 17
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде

Андрей может стать преемником Нойера в «Баварии»

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»
Бокс | 16 января 2024, 14:45 4
Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»
Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Эдди Хирн в очередной раз поддержал Тайсона

На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков
Футбол | 16.01.2024, 21:59
На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков
На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Футбол | 16.01.2024, 12:58
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Футбол | 16.01.2024, 11:20
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Volodymyr Shevchenko
Намибийцы крутые, счет должен был быть 2-5. Первая победа в истории кан
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
14.01.2024, 21:51 4
Футбол
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 6
Теннис
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 22
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
14.01.2024, 22:53 34
Футбол
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
Ванда НАРА: «До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин»
15.01.2024, 14:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем