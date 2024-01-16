Кубок африканских наций16 января 2024, 21:29 | Обновлено 16 января 2024, 22:02
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Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча
Победу команде Намибии принес гол Деона Хотто на 88-й минуте
16 января 2024, 21:29 | Обновлено 16 января 2024, 22:02
315
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В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Намибии обыграла команду Туниса со счетом 1:0.
Сенсационную победу команде Намибии принес гол Деона Хотто на 88-й минуте.
Намибия набрала 3 очка и возглавила группу Е. В другом матче квартета 16 января сыграют Южная Африка и Мали.
Кубок африканских наций. Группа E. 1-й тур, 16 января
Тунис – Намибия – 0:1
Гол: Деон Хотто, 88
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Деон Хотто (Намибия).
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