Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн
Смотрите 15 января матчи 1-го тура Кубка африканских наций
16 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
16 января на турнире проходят три матча 1-го тура:
- 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания
- 19:00. Тунис – Намибия
- 22:00. Мали – ЮАР
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Буркина-Фасо – Мавритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тунис – Намибия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мали – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
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