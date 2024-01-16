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Кубок африканских наций
Буркина Фасо
16.01.2024 16:00 – 43 0 : 0
Мавритания
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Кубок африканских наций
16 января 2024, 16:05 | Обновлено 16 января 2024, 16:08
53
0

Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн

Смотрите 15 января матчи 1-го тура Кубка африканских наций

16 января 2024, 16:05 | Обновлено 16 января 2024, 16:08
53
0
Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraineю Сборная ЮАР

16 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

16 января на турнире проходят три матча 1-го тура:

  • 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания
  • 19:00. Тунис – Намибия
  • 22:00. Мали – ЮАР

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Буркина-Фасо – Мавритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тунис – Намибия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мали – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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