Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн

16 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

16 января на турнире проходят три матча 1-го тура:

16:00. Буркина-Фасо – Мавритания

19:00. Тунис – Намибия

22:00. Мали – ЮАР

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Буркина-Фасо – Мавритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тунис – Намибия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мали – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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