Поплатились за незабитый пенальти. Мали дважды наказал ЮАР на Кубке Африки
Голами у победителей отметились Амари Траоре и Лассин Синайоко
В матче 1-го тура Кубка Африки сборная Мали выиграла у команды ЮАР (2:0).
На 19-й минуте нападающий Перси Тоу не реализовал пенальти для ЮАР.
После перерыва команда Мали дважды наказала соперника за неиспользованный шанс.
Голами отличились защитник «Реал Сосьедад» Амари Траоре и нападающий «Осера» Лассин Синайоко.
Сборные Мали и Намибии лидируют в группе Е (по 3 балла), Тунис и ЮАР идут без набранных очков.
Кубок африканских наций. Группа E, 1-й тур, 16 января
Мали – ЮАР – 2:0
Голы: Амари Траоре, 60, Лассин Синайоко, 66.
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