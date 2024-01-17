Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поплатились за незабитый пенальти. Мали дважды наказал ЮАР на Кубке Африки
Кубок африканских наций
Мали
16.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
17 января 2024, 00:23 | Обновлено 17 января 2024, 01:04
129
0

Поплатились за незабитый пенальти. Мали дважды наказал ЮАР на Кубке Африки

Голами у победителей отметились Амари Траоре и Лассин Синайоко

17 января 2024, 00:23 | Обновлено 17 января 2024, 01:04
129
0
Поплатились за незабитый пенальти. Мали дважды наказал ЮАР на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка Африки сборная Мали выиграла у команды ЮАР (2:0).

На 19-й минуте нападающий Перси Тоу не реализовал пенальти для ЮАР.

После перерыва команда Мали дважды наказала соперника за неиспользованный шанс.

Голами отличились защитник «Реал Сосьедад» Амари Траоре и нападающий «Осера» Лассин Синайоко.

Сборные Мали и Намибии лидируют в группе Е (по 3 балла), Тунис и ЮАР идут без набранных очков.

Кубок африканских наций. Группа E, 1-й тур, 16 января

Мали – ЮАР – 2:0

Голы: Амари Траоре, 60, Лассин Синайоко, 66.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Турнирные таблицы

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Мали).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Амари Траоре (Мали).
По теме:
Ювентус – Сассуоло – 3:0. Дубль Влаховича. Видео голов и обзор матча
Кто сделал дубль? Атлетик Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании
Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло
Кубок африканских наций 2023 сборная Мали по футболу сборная ЮАР по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
Бокс | 16 января 2024, 14:18 0
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик
«Я не начну плакать». Джошуа дал прогноз на бой Фьюри - Усик

Энтони считает, что преимущество будет на стороне Александра

И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Футбол | 16 января 2024, 11:20 16
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать

Звездный бразилец так и не смог стать героем Про-лиги

Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Футбол | 16.01.2024, 14:24
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»
Футбол | 16.01.2024, 21:49
Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»
Глава МИД Украины: «Знал Динамо до третьего состава. Сейчас смотрю обзоры»
Кэлвин Филлипс в Манчестер Сити: трансфер, от которого проиграли все
Футбол | 16.01.2024, 23:57
Кэлвин Филлипс в Манчестер Сити: трансфер, от которого проиграли все
Кэлвин Филлипс в Манчестер Сити: трансфер, от которого проиграли все
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 22
Футбол
Свитолина уверенно стартовала на Aus Open 2024, разгромив юную австралийку
Свитолина уверенно стартовала на Aus Open 2024, разгромив юную австралийку
15.01.2024, 03:10 5
Теннис
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
15.01.2024, 08:07 7
Теннис
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
«Ставит себя выше других». У игрока Шахтера проблемы с дисциплиной
15.01.2024, 15:28 9
Футбол
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 17
Футбол
Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
15.01.2024, 14:51 9
Теннис
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
15.01.2024, 15:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем