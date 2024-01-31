Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти
Кубок африканских наций
Марокко
30.01.2024 22:00 – FT 0 : 2
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
31 января 2024, 00:45 | Обновлено 31 января 2024, 01:12
154
0

Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти

В четвертьфинале КАН сборная ЮАР встретится с командой Кабо-Верде

31 января 2024, 00:45 | Обновлено 31 января 2024, 01:12
154
0
Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Южной Африки обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

Форвард южноафриканцев Эвиденс Макгопа открыл счет на 57-й минуте.

На 84-й минуте защитник Марокко Ашраф Хакими не реализовал пенальти, мяч попал в перекладину.

На 90+4 минуте хавбек марокканцев Софьян Амрабат был удален с поля, и через пару минут хавбек сборной ЮАР Тебохо Мокоэна поставил точку в матче (2:0).

Таким образом, команда Марокко, полуфиналист ЧМ-2022, покидает Кубок Африки. В четвертьфинале сборная ЮАР встретится с командой Кабо-Верде.

Кубок Африки

1/8 финала, 30 января, Кот-д'Ивуар

Марокко – ЮАР – 0:2

Голы: Макгопа, 57, Мокоена, 90+5

Незабитый пенальти: Хакими, 85 (Марокко)

Удаление: Амрабат, 90+4 (Марокко)

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Тебохо Мокоена (ЮАР).
90’ +2
Софьян Амрабат (Марокко) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эвиденс Макгопа (ЮАР).
По теме:
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2. Пас Зинченко из аута. Видео голов и обзор
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
сборная Марокко по футболу сборная ЮАР по футболу Кубок африканских наций 2023 Ашраф Хакими Софьян Амрабат видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Футбол | 30 января 2024, 17:48 182
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор

Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких

Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Бокс | 30 января 2024, 17:40 0
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри

Британец Даррен Шили считает Александра Усика фаворитом боя

Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Футбол | 31.01.2024, 00:55
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Футбол | 30.01.2024, 11:05
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Футбол | 30.01.2024, 19:28
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
30.01.2024, 09:49 5
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
29.01.2024, 21:33
Футбол
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 1
Футбол
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем