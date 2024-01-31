Здесь вам не ЧМ. Марокко вылетело от ЮАР из Кубка Африки, не забив пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Южной Африки обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

Форвард южноафриканцев Эвиденс Макгопа открыл счет на 57-й минуте.

На 84-й минуте защитник Марокко Ашраф Хакими не реализовал пенальти, мяч попал в перекладину.

На 90+4 минуте хавбек марокканцев Софьян Амрабат был удален с поля, и через пару минут хавбек сборной ЮАР Тебохо Мокоэна поставил точку в матче (2:0).

Таким образом, команда Марокко, полуфиналист ЧМ-2022, покидает Кубок Африки. В четвертьфинале сборная ЮАР встретится с командой Кабо-Верде.

Кубок Африки

1/8 финала, 30 января, Кот-д'Ивуар

Марокко – ЮАР – 0:2

Голы: Макгопа, 57, Мокоена, 90+5

Незабитый пенальти: Хакими, 85 (Марокко)

Удаление: Амрабат, 90+4 (Марокко)

Видео голов и обзор матча

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