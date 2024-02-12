Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки
Кубок африканских наций
Нигерия
11.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
12 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:20
367
0

Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки

В финальном матче хозяева турнира обыграли Нигерию со счетом 2:1

12 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:20
367
0
Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию (2:1) и завоевала главный трофей на домашнем чемпионате континента.

У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва.

На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки в третий раз (1992, 2015, 2024)

Днем ранее в матче за бронзу сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5)

Кубок Африки. Финал, 11 февраля

Нигерия – Кот-д`Ивуар – 1:2

Голы: Трост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81

Фотогалерея

По теме:
Нигерия – Кот-д'Ивуар. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
«Мои нации, одна Африка»: хавбек Динамо пожелал удачи финалистам КАН
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций 2023 Франк Кессье Себастьян Алле
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:41 3
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026

Возможно, команда сыграет два матча

Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Футбол | 11 февраля 2024, 07:18 14
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?

«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0

Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор
Футбол | 11.02.2024, 22:55
Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор
Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10.02.2024, 23:49
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Футбол | 11.02.2024, 20:42
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
11.02.2024, 05:12 1
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
10.02.2024, 23:55
Бокс
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем