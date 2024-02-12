Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки

В финале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию (2:1) и завоевала главный трофей на домашнем чемпионате континента.

У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва.

На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки в третий раз (1992, 2015, 2024)

Днем ранее в матче за бронзу сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5)

Кубок Африки. Финал, 11 февраля

Нигерия – Кот-д`Ивуар – 1:2

Голы: Трост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81

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