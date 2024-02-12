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Кубок африканских наций
Нигерия
11.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
Кот-д'Ивуар
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Кубок африканских наций
12 февраля 2024, 00:55 | Обновлено 12 февраля 2024, 01:13
144
0

Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка Кубка африканских наций

12 февраля 2024, 00:55 | Обновлено 12 февраля 2024, 01:13
144
0
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию (2:1) и завоевала главный трофей на домашнем чемпионате континента.

У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва.

На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки в третий раз (1992, 2015, 2024)

Днем ранее в матче за бронзу сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5).

Кубок Африки. Финал, 11 февраля

Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2

Голы: Трост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Уильям Трост-Эконг, 38 мин.

ГОЛ! 1:1. Франк Кессье, 62 мин.

ГОЛ! 1:2. Себастьян Алле, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Кот-д'Ивуар).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиам Трост-Эконг (Нигерия).
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Источник Sport.ua
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