Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча
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В финале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию (2:1) и завоевала главный трофей на домашнем чемпионате континента.
У нигерийцев на 38-й минуте гол забил Уильям Трост-Эконг, однако слоны ответили двумя мячами после перерыва.
На 62-й минуте хавбек Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Алле забил победный мяч.
Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки в третий раз (1992, 2015, 2024)
Днем ранее в матче за бронзу сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5).
Кубок Африки. Финал, 11 февраля
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2
Голы: Трост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Уильям Трост-Эконг, 38 мин.
ГОЛ! 1:1. Франк Кессье, 62 мин.
ГОЛ! 1:2. Себастьян Алле, 81 мин.
События матча
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