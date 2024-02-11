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Кубок африканских наций
Нигерия
11.02.2024 22:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
11 февраля 2024, 06:39 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:17
286
0

Нигерия – Кот-д'Ивуар. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 февраля в 22:00 финальный матч Кубка африканских наций

11 февраля 2024, 06:39 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:17
286
0
Нигерия – Кот-д'Ивуар. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
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11 февраля в 22:00 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит финальный матч Кубка африканских наций между сборными Нигерии и Кот-д'Ивуаром.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2), а Кот-д'Ивуар взял верх над ДР Конго (1:0).

10 февраля в матче за третье место сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5).

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0

За третье место

  • 10.02 22:00. ЮАР – ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5)

Финал

  • 11.02. 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – Кот-д'Ивуар. Финал Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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