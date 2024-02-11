Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки

В матче за третье место Кубка Африки сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5).

Защитник Шансель Мбемба не реализовал 11-метровый для ДР Конго, упустив шанс принести своей команде победу.

Победный пенальти реализовал защитник ЮАР Сиянда Кулу, после чего удал хавбека ДР Конго Элиа Мешака не достиг цели.

Финал Кубка Африки между командами Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится 11 февраля в 22:00 в Абиджане.

Кубок Африки. Матч за 3-е место

10 февраля. Абиджан (ЮАР)

ЮАР – ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5)

Серия пенальти: Мокоэна (не забил), Мутуссами (0:1), Сибиси (1:1), Мфулу (1:2), Монаре (2:2), Бакамбу (2:3), Модиба (3:3), Каембе (3:4), Лепаса (4:4), Мбемба (не забил), Апполлис (5:4), Висса (5:5), Кулу (6:5), Мешак (не забил)

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