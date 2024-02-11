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Кубок африканских наций
ЮАР
10.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
ДР Конго
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Кубок африканских наций
11 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 11 февраля 2024, 00:59
92
0

Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки

Финал между командами Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится 11 февраля

11 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 11 февраля 2024, 00:59
92
0
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче за третье место Кубка Африки сборная ЮАР по пенальти победила команду ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5).

Защитник Шансель Мбемба не реализовал 11-метровый для ДР Конго, упустив шанс принести своей команде победу.

Победный пенальти реализовал защитник ЮАР Сиянда Кулу, после чего удал хавбека ДР Конго Элиа Мешака не достиг цели.

Финал Кубка Африки между командами Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится 11 февраля в 22:00 в Абиджане.

Кубок Африки. Матч за 3-е место

10 февраля. Абиджан (ЮАР)

ЮАР – ДР Конго – 0:0 (пен. 6:5)

Серия пенальти: Мокоэна (не забил), Мутуссами (0:1), Сибиси (1:1), Мфулу (1:2), Монаре (2:2), Бакамбу (2:3), Модиба (3:3), Каембе (3:4), Лепаса (4:4), Мбемба (не забил), Апполлис (5:4), Висса (5:5), Кулу (6:5), Мешак (не забил)

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Siyanda Xulu (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Висса (ДР Конго).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Oswin Appollis (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Zakhele Lepasa (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорис Кайембе-Диту (ДР Конго).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Aubrey Maphosa Modiba (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Седрик Бакамбу (ДР Конго).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Thabang Monare (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Оменуке Мфлю (ДР Конго).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Nkosinathi Sibisi (ЮАР).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Мутуссами (ДР Конго).
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Источник Sport.ua
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