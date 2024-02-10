10 февраля в 22:00 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит матч за третье место Кубка африканских наций, в котором играют сборные ЮАР и ДР Конго.

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В полуфиналах Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2), а Кот-д'Ивуар взял верх над ДР Конго (1:0).

Финальная игра между Нигерией и Кот-д'Ивуаром запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)

– ЮАР – 1:1 (пен. 4:2) 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0

За третье место

10.02 22:00. ЮАР – ДР Конго

Финал

11.02. 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE