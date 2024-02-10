ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 10 февраля в 22:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций
10 февраля в 22:00 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит матч за третье место Кубка африканских наций, в котором играют сборные ЮАР и ДР Конго.
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В полуфиналах Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2), а Кот-д'Ивуар взял верх над ДР Конго (1:0).
Финальная игра между Нигерией и Кот-д'Ивуаром запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
1/2 финала
- 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
- 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0
За третье место
- 10.02 22:00. ЮАР – ДР Конго
Финал
- 11.02. 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
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