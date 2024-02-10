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Кубок африканских наций
ЮАР
10.02.2024 22:00 - : -
ДР Конго
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Кубок африканских наций
10 февраля 2024, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 18:47
43
0

ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 10 февраля в 22:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций

10 февраля 2024, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 18:47
43
0
ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ЮАР

10 февраля в 22:00 в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит матч за третье место Кубка африканских наций, в котором играют сборные ЮАР и ДР Конго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2), а Кот-д'Ивуар взял верх над ДР Конго (1:0).

Финальная игра между Нигерией и Кот-д'Ивуаром запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0

За третье место

  • 10.02 22:00. ЮАР – ДР Конго

Финал

  • 11.02. 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

ЮАР – ДР Конго. Матч за бронзу Кубка Африки. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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