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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
22.01.2024 22:00 – FT 2 : 2
Египет
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Кубок африканских наций
23 января 2024, 01:32 |
117
0

Кабо-Верде – Египет – 2:2. Третья ничья фараонов. Видео голов и обзор

Мохамед Салах не принимал участие в игре

23 января 2024, 01:32 |
117
0
Кабо-Верде – Египет – 2:2. Третья ничья фараонов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся заключительный 3-й тур группового этапа Кубка африканских наций в группе В, в котором Кабо-Верде встречалась с Египтом. Мохамед Салах не мог помочь своей команде, у которой была довольно плохая турнирная ситуация, поскольку в активе «фараонов» было только два очка и для выхода из группы им желательно было побеждать.

Однако хватило и ничьей 2:2, поскольку в параллельном матче сборная Ганы не сумела выиграть, выигрывая на 90 минуте 2:0. Таким образом, третья ничья принесла египтянам три очка в группе, чего хватило для второго места.

Кубок Африки. Группа B. 3 тур

Кабо-Верде – Египет – 2:2

Голы: Бенчимол, 45+1 Брайан Тейшейра, 90+9 – Трезеге, 50, Мостафа Мохамед, 90+3

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Тейшера (Кабо-Верде).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Египет).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Египет).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жилсон Тавареш (Кабо-Верде).
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Источник Sport.ua
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