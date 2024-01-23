Кабо-Верде – Египет – 2:2. Третья ничья фараонов. Видео голов и обзор

Состоялся заключительный 3-й тур группового этапа Кубка африканских наций в группе В, в котором Кабо-Верде встречалась с Египтом. Мохамед Салах не мог помочь своей команде, у которой была довольно плохая турнирная ситуация, поскольку в активе «фараонов» было только два очка и для выхода из группы им желательно было побеждать.

Однако хватило и ничьей 2:2, поскольку в параллельном матче сборная Ганы не сумела выиграть, выигрывая на 90 минуте 2:0. Таким образом, третья ничья принесла египтянам три очка в группе, чего хватило для второго места.

Кубок Африки. Группа B. 3 тур

Кабо-Верде – Египет – 2:2

Голы: Бенчимол, 45+1 Брайан Тейшейра, 90+9 – Трезеге, 50, Мостафа Мохамед, 90+3