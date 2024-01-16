Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буркина-Фасо и Мавритания. Все решил гол игрока Астон Виллы на 90+6 мин
Кубок африканских наций
Буркина Фасо
16.01.2024 16:00 – FT 1 : 0
Мавритания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
16 января 2024, 20:12 | Обновлено 16 января 2024, 20:28
346
0

Буркина-Фасо и Мавритания. Все решил гол игрока Астон Виллы на 90+6 мин

Бертран Траоре с пенальти принес победу своей команде

16 января 2024, 20:12 | Обновлено 16 января 2024, 20:28
346
0
Буркина-Фасо и Мавритания. Все решил гол игрока Астон Виллы на 90+6 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Бертран Траоре

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо обыграла команду Мавритании со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+6-й минуте с пенальти забил форвард «Астон Виллы» Бертран Траоре.

Команда Буркина-Фасо вышла в лидеры группы D (3 очка), Алжир и Ангола имеют по 1 баллу. Мавритания замыкает таблицу (0 пунктов).

Кубок африканских наций. Группа D. 1-й тур, 16 января

Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

Голы: Бертран Траоре, 90+6 (пен)

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Бертран Траоре (Буркина Фасо).
По теме:
Кто сделал дубль? Таиланд уверенно переиграл Кыргызстан на Кубке Азии
Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия, Мали – ЮАР. Смотреть онлайн
Челси может арендовать нападающего Астон Виллы. У него 2 гола в АПЛ
Кубок африканских наций 2023 сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Мавритании по футболу видео голов и обзор Бертран Траоре пенальти Астон Вилла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому
Футбол | 16 января 2024, 10:46 20
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо покинул Рому

«Волки» уволили «особенного» тренера

И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
Футбол | 16 января 2024, 11:20 12
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать
И деньги не радуют. Фирмино провалился в Саудовской Аравии и хочет уехать

Звездный бразилец так и не смог стать героем Про-лиги

Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Футбол | 16.01.2024, 09:15
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Главный тренер Жироны: «Нам нужна лучшая версия Цыганкова»
Футбол | 16.01.2024, 16:11
Главный тренер Жироны: «Нам нужна лучшая версия Цыганкова»
Главный тренер Жироны: «Нам нужна лучшая версия Цыганкова»
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Футбол | 16.01.2024, 19:11
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 22
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 7
Футбол
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
16.01.2024, 10:23 17
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
14.01.2024, 21:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем