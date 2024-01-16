16.01.2024 16:00 – FT 1 : 0
Кубок африканских наций16 января 2024, 20:12 | Обновлено 16 января 2024, 20:28
346
0
Буркина-Фасо и Мавритания. Все решил гол игрока Астон Виллы на 90+6 мин
Бертран Траоре с пенальти принес победу своей команде
16 января 2024, 20:12 | Обновлено 16 января 2024, 20:28
346
0
В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо обыграла команду Мавритании со счетом 1:0.
Единственный гол на 90+6-й минуте с пенальти забил форвард «Астон Виллы» Бертран Траоре.
Команда Буркина-Фасо вышла в лидеры группы D (3 очка), Алжир и Ангола имеют по 1 баллу. Мавритания замыкает таблицу (0 пунктов).
Кубок африканских наций. Группа D. 1-й тур, 16 января
Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0
Голы: Бертран Траоре, 90+6 (пен)
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Бертран Траоре (Буркина Фасо).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2024, 10:46 20
«Волки» уволили «особенного» тренера
Футбол | 16 января 2024, 11:20 12
Звездный бразилец так и не смог стать героем Про-лиги
Футбол | 16.01.2024, 09:15
Футбол | 16.01.2024, 16:11
Футбол | 16.01.2024, 19:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2024, 23:35 8
15.01.2024, 00:15 22
14.01.2024, 17:19 7
16.01.2024, 10:23 17
14.01.2024, 18:42 6
14.01.2024, 21:51 4