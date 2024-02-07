Слоны круче леопардов. Кот-д'Ивуар обыграл ДР Конго и вышел в финал КАН
Единственный гол на 65-й минуте забил Себастьян Алле
В полуфинале Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду ДР Конго (1:0).
Единственный гол для слонов в ворота леопардов на 65-й минуте забил Себастьян Алле.
Кот-д'Ивуар на домашней арене вышел в финал, где сыграет с командой Нигерии, которая обыграла в полуфинале ЮАР – 1:1 (пен. 4:2).
Финальный матч пройдет 11 февраля в Абиджане, а во встрече за третье место днем ранее встретятся сборные ЮАР и ДР Конго.
Кубок Африки. 1/2 финала, 7 февраля
Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0
Гол: Алле, 65
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