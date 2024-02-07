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Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар
07.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
ДР Конго
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Кубок африканских наций
07 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:04
291
0

Слоны круче леопардов. Кот-д'Ивуар обыграл ДР Конго и вышел в финал КАН

Единственный гол на 65-й минуте забил Себастьян Алле

07 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:04
291
0
Слоны круче леопардов. Кот-д'Ивуар обыграл ДР Конго и вышел в финал КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду ДР Конго (1:0).

Единственный гол для слонов в ворота леопардов на 65-й минуте забил Себастьян Алле.

Кот-д'Ивуар на домашней арене вышел в финал, где сыграет с командой Нигерии, которая обыграла в полуфинале ЮАР – 1:1 (пен. 4:2).

Финальный матч пройдет 11 февраля в Абиджане, а во встрече за третье место днем ранее встретятся сборные ЮАР и ДР Конго.

Кубок Африки. 1/2 финала, 7 февраля

Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0

Гол: Алле, 65

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар).
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Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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