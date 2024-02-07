Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки

В полуфинале Кубка африканский наций сборная Нигерии обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2).

У нигерийцев гол забил Уильям Трост-Энонг с пенальти на 67-й минуте.

В конце основного времени произошел курьез, связанный с VAR. Судья отменил гол нигерийца Виктора Осимхена, отмотал одну атаку назад и назначил пенальти для ЮАР за фол в предыдущем эпизоде. На 90-й минуте Тебохо Мокоэна сравнял счет (1:1), забив 11-метровый.

Грант Кекана получил красную карточку и оставил ЮАР в меньшинстве в овертайме. В футбольной лотерее удача улыбнулась команде Нигерии.

Нигерия вышла в финал Кубка Африки, где сыграет с победителем второго полуфинала между Кот-д'Ивуаром и ДР Конго.

Финальный матч состоится в Абиджане 11 февраля, а игра за третье место пройдет на день раньше.

Кубок Африки. 1/2 финала, 7 февраля

Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Трост-Эконг, 67 (пен) – Мокоена, 90 (пен)

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