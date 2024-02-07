7 февраля в 19:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Нигерия и ЮАР.

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В другом полуфинале 7 февраля в 22:00 сыграют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР

07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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