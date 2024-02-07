Кубок африканских наций07 февраля 2024, 19:00 |
254
0
Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 19:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций
07 февраля 2024, 19:00 |
254
0
7 февраля в 19:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Нигерия и ЮАР.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале 7 февраля в 22:00 сыграют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
1/2 финала
- 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР
- 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сетка плей-офф
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2024, 11:10 25
Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться
Футбол | 07 февраля 2024, 11:53 8
Украинец остается в десятке лучших
Футбол | 07.02.2024, 08:50
Футбол | 07.02.2024, 07:20
Футбол | 07.02.2024, 18:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2024, 22:17 13
06.02.2024, 17:26 7
07.02.2024, 14:28 14
07.02.2024, 00:05 7
07.02.2024, 07:36 5
06.02.2024, 21:29
06.02.2024, 06:23
06.02.2024, 13:25 2