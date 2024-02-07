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Кубок африканских наций
Нигерия
07.02.2024 19:00 – 28 0 : 0
ЮАР
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
07 февраля 2024, 19:00 |
254
0

Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 19:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций

07 февраля 2024, 19:00 |
254
0
Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

7 февраля в 19:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Нигерия и ЮАР.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале 7 февраля в 22:00 сыграют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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