7 февраля в 22:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

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В первом полуфинале Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2)

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане, а матч за третье место пройдет днем ранее.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)

– ЮАР – 1:1 (пен. 4:2) 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция