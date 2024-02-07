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Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар
07.02.2024 22:00 – 34 0 : 0
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
07 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:22
127
0

Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 22:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций

07 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:22
127
0
Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля в 22:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом полуфинале Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2)

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане, а матч за третье место пройдет днем ранее.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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