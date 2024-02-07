Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:00 матч 1/2 финала Кубка африканских наций
7 февраля в 22:00 в Кот-д'Ивуаре проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором играют Кот-д'Ивуар и ДР Конго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом полуфинале Нигерия обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4:2)
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане, а матч за третье место пройдет днем ранее.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
1/2 финала
- 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
- 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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