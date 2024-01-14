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Кубок африканских наций
Египет
14.01.2024 19:00 – FT 2 : 2
Мозамбик
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Кубок африканских наций
14 января 2024, 22:12 | Обновлено 14 января 2024, 22:21
487
0

Гол Салаха спас сборную Египта от поражения в матче с Мозамбиком

В Кот-д'Ивуаре продолжается 1-й тур Кубка африканских наций

14 января 2024, 22:12 | Обновлено 14 января 2024, 22:21
487
0
Гол Салаха спас сборную Египта от поражения в матче с Мозамбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В первом туре Кубка африканских наций сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком (2:2).

Египтяне вышли вперед на 2-й минуте благодаря голу Мостафы Мохамеда с передачи Мохамед Салах.

Сборная Мозамбика ответила двумя голами после перерыва – отличились Вити и Клезио Боке.

Ничью Египту принес гол Мохамеда Салаха, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.

В другом матче стартового тура в группе B сыграют сборные Ганы и Кабо-Верде.

Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур, 14 января

Египет – Мозамбик – 2:2

Голы: Мостафа Мохамед, 2, Салах, 90+7 (пен) – Вити, 55, Клезио Боке, 58

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Египет).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Клезио Бауке (Мозамбик).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Вити Кембу (Мозамбик).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Египет).
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Кубок африканских наций 2023 Мохамед Салах сборная Египта по футболу видео голов и обзор сборная Мозамбика по футболу
Источник Sport.ua
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