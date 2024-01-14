Гол Салаха спас сборную Египта от поражения в матче с Мозамбиком
В Кот-д'Ивуаре продолжается 1-й тур Кубка африканских наций
В первом туре Кубка африканских наций сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком (2:2).
Египтяне вышли вперед на 2-й минуте благодаря голу Мостафы Мохамеда с передачи Мохамед Салах.
Сборная Мозамбика ответила двумя голами после перерыва – отличились Вити и Клезио Боке.
Ничью Египту принес гол Мохамеда Салаха, который реализовал пенальти на 90+7-й минуте.
В другом матче стартового тура в группе B сыграют сборные Ганы и Кабо-Верде.
Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур, 14 января
Египет – Мозамбик – 2:2
Голы: Мостафа Мохамед, 2, Салах, 90+7 (пен) – Вити, 55, Клезио Боке, 58
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