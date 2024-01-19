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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
19.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Мозамбик
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Кубок африканских наций
19 января 2024, 20:23 | Обновлено 19 января 2024, 20:43
277
0

Кевин поставил точку. Кабо-Верде одержал 2-ю победу и вышел в плей-офф КАН

Сборная Кабо-Верде обыграла команду Мозамбика со счетом 3:0

19 января 2024, 20:23 | Обновлено 19 января 2024, 20:43
277
0
Кевин поставил точку. Кабо-Верде одержал 2-ю победу и вышел в плей-офф КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

В матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки сборная Кабо-Верде обыграла команду Мозамбика (3:0).

У победителей забили Бебе, Райан Мендеш, а точку поставил Кевин.

Кабо-Верде с двумя победами набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф КАН. Далее идут: Египет (2), Гана и Мозамбик (по 1).

Кубок Африки. Группа B, 2-й тур

19 января, Абиджан

Кабо-Верде – Мозамбик – 3:0

Голы: Бебе, 32, Райан Мендеш, 51, Кевин, 69.

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Пина (Кабо-Верде).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Мендеш (Кабо-Верде).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Бебе (Кабо-Верде).
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Источник Sport.ua
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