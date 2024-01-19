19.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Кубок африканских наций19 января 2024, 20:23 | Обновлено 19 января 2024, 20:43
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Кевин поставил точку. Кабо-Верде одержал 2-ю победу и вышел в плей-офф КАН
Сборная Кабо-Верде обыграла команду Мозамбика со счетом 3:0
19 января 2024, 20:23 | Обновлено 19 января 2024, 20:43
277
0
В матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки сборная Кабо-Верде обыграла команду Мозамбика (3:0).
У победителей забили Бебе, Райан Мендеш, а точку поставил Кевин.
Кабо-Верде с двумя победами набрал 6 очков и досрочно вышел в плей-офф КАН. Далее идут: Египет (2), Гана и Мозамбик (по 1).
Кубок Африки. Группа B, 2-й тур
19 января, Абиджан
Кабо-Верде – Мозамбик – 3:0
Голы: Бебе, 32, Райан Мендеш, 51, Кевин, 69.
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Пина (Кабо-Верде).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Мендеш (Кабо-Верде).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Бебе (Кабо-Верде).
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