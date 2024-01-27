Ангола разбила Намибию в игре с 2 красными и первой вышла в 1/4 финала КАН
Игра завершилась со счетом 3:0
27 января состоялся первый матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Анголы и Намибии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «черных антилоп».
Дублем отличился Желсон Дала (38, 42). Еще один гол на счету Мабулулу (66).
На 17-й минуте главный судья удалил Неблу из состава Анголы, а на 40-й показал вторую желтую карточку Лубени Хауконго.
Ангола первой вышла в четвертьфинал КАН, где сыграет против победителя встречи Нигерия – Камерун.
Ангола пробилась в плей-офф соревнований из группы D, набрав 7 очков из 9 возможных (2 победы и 1 ничья).
Кубок африканских наций. 1/8 финала. 27 января
Ангола – Намибия – 3:0
Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66
Удаления: Неблу, 17 – Хауконго, 40
События матча
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