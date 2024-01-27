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Кубок африканских наций
Нигерия
27.01.2024 22:00 - : -
Камерун
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Кубок африканских наций
27 января 2024, 19:46 | Обновлено 27 января 2024, 19:51
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0

Нигерия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 22:00 матч 1/8 финала Кубка африканских наций

27 января 2024, 19:46 | Обновлено 27 января 2024, 19:51
69
0
Нигерия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нигерии

27 января в Кот-д'Ивуаре стартует плей-офф Кубка африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

27 января на турнире проходит матч 1/8 финала:

  • 22:00. Нигерия – Камерун

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун
  • 27.01. 19:00. Ангола – Намибия
  • 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания
  • 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР
  • 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо
  • 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар
  • 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго
  • 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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