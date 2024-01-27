Нигерия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 22:00 матч 1/8 финала Кубка африканских наций
27 января в Кот-д'Ивуаре стартует плей-офф Кубка африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
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27 января на турнире проходит матч 1/8 финала:
- 22:00. Нигерия – Камерун
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 27.01. 22:00. Нигерия – Камерун
- 27.01. 19:00. Ангола – Намибия
- 29.01. 19:00. Кабо-Верде – Мавритания
- 30.01. 22:00. Марокко – ЮАР
- 30.01. 19:00. Мали – Буркина-Фасо
- 29.01. 22:00. Сенегал – Кот-д'Ивуар
- 28.01. 22:00. Египет – ДР Конго
- 28.01. 19:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Нигерия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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