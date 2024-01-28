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  4. КАН. Нигерия забила два гола Камеруну и вышла в 1/4 финала
Кубок африканских наций
Нигерия
27.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Камерун
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Кубок африканских наций
28 января 2024, 01:17 | Обновлено 28 января 2024, 01:22
108
0

КАН. Нигерия забила два гола Камеруну и вышла в 1/4 финала

Соперником нигерийцев станет Ангола

28 января 2024, 01:17 | Обновлено 28 января 2024, 01:22
108
0
КАН. Нигерия забила два гола Камеруну и вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся еще один матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу, в котором встречались национальные сборные Нигерии и Камеруна. Победу в нем одержали нигерийцы со счётом 2:0.

На 36-й минуте счет открыл Адемола Лукман. Камерунцы не сумели ответить на протяжении всего матча, а на 90 минуте тот же Лукман оформил дубль, окончательно сняв все вопросы о победителе и выведя свою команду в четвертьфинал Кубка Африки.

В четвертьфинале Нигерия сыграет против сборной Анголы, разгромившей в своем матче Намибию со счетом 3:0.

Кубок африканских наций. 1/8 финала

Нигерия – Камерун 2:0

Голы: Лукман, 36, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Нигерия).
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Источник Sport.ua
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