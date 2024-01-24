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Кубок африканских наций
Намибия
24.01.2024 19:00 – FT 0 : 0
Мали
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Кубок африканских наций
24 января 2024, 21:27 | Обновлено 24 января 2024, 21:34
154
0

Две нулевых игры. Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки

Сборная Туниса набрала лишь 2 балла и выбыла из турнира

24 января 2024, 21:27 | Обновлено 24 января 2024, 21:34
154
0
Две нулевых игры. Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе E.

Сборная ЮАР сыграла вничью с Тунисом (0:0), и поединок между сборными Мали и Намибии завершилась с таким же счетом (0:0).

Из группы E в плей-офф вышли команды Мали (5 очков) и ЮАР и Намибии (по 4 пункта). Сборная Туниса (2 балла) выбыла из турнира.

Кубок Африки. Группа E

3-й тур, 24 января, Кот-д'Ивуар

ЮАР – Тунис – 0:0

Намибия – Мали – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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