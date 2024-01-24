Две нулевых игры. Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки

Вечером 24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе E.

Сборная ЮАР сыграла вничью с Тунисом (0:0), и поединок между сборными Мали и Намибии завершилась с таким же счетом (0:0).

Из группы E в плей-офф вышли команды Мали (5 очков) и ЮАР и Намибии (по 4 пункта). Сборная Туниса (2 балла) выбыла из турнира.

Кубок Африки. Группа E

3-й тур, 24 января, Кот-д'Ивуар

ЮАР – Тунис – 0:0

Намибия – Мали – 0:0

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