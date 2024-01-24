Намибия – Мали, ЮАР – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций
24 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
24 января на турнире проходят матчи 3-го тура:
- 19:00. Намибия – Мали
- 19:00. ЮАР – Тунис
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Турнирная таблица группы D
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Намибия – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮАР – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
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