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Кубок африканских наций
Намибия
24.01.2024 19:00 – 72 0 : 0
Мали
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24 января 2024, 19:00 | Обновлено 24 января 2024, 20:15
178
0

Намибия – Мали, ЮАР – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

24 января 2024, 19:00 | Обновлено 24 января 2024, 20:15
178
0
Намибия – Мали, ЮАР – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мали

24 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

24 января на турнире проходят матчи 3-го тура:

  • 19:00. Намибия – Мали
  • 19:00. ЮАР – Тунис

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы D

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Намибия – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЮАР – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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